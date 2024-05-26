Правоохоронні органи, прокуратура, Нацполіція, органи безпеки зараз працюють на місці подій і документують воєнний злочин рф у Харкові. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив народний депутат, член комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов.

"Правоохоронні органи, прокуратура, Нацполіція, органи безпеки зараз працюють на місці подій і документують цей воєнний злочин рф. Маємо на сьогодні 65 осіб, які зазнали наслідків відповідно до результатів цієї трагедії. З них 13 осіб загинуло, 2 ідентифіковано одразу після вибуху, 8 ідентифікували в разі проведення експертизи ДНК, 8 осіб вважається зниклими безвісти. Ну разі на цьому майданчику працює більше 200 співробітників ДСНС, біля 100 працівників органів Національної поліції, прокурори і відповідні органи безпеки. Вони забезпечують розбір завалів. Ще 50% завалів треба буде розібрати", - зазначив Бакумов.