Під час наступу на півночі Харківщині російська армія залучила майже всі наявні резерви, а основну масу техніки, яка мала підсилити атаки для створення плацдарму, було знищено у перший день. На сьогодні у росіян немає достатньо сил для початку повноцінного наступу на Сумщині чи Чернігівщині.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"Перекидати додаткові сили з Куп'янського напрямку та Херсона на північ Харківської області ворог уже намагався. Оскільки у них було сподівання, що цей наступ, який вони почали достроково на півночі Харківщини, досягне результатів, зокрема їм вдасться просочитися військами через наші порядки, закріпитися і створити плацдарми для підходу як їхньої техніки, так і переходу до лінійних боїв.

Але попри все, основний масив ворожої техніки, яка готувалася для підсилення цих підрозділів, ще у перший день було знищено. Тому ворога за великим рахунком станом на сьогодні зупинили на тих лініях боєзіткнення, де бої відбулися в перший день.

Максимум глибина, де ворогу вдалося пройти - 8 кілометрів. 10 км - це зона ведення бойових дій з урахування глибини оборони наших військ.

Тобто насправді задача не виконана. Звичайно, переміщення військами ворог здійснює постійно. Це пов'язано з тим, що всі стратегічні резерви, які вони могли задіяти, вони задіяли. І перекидання військ чи додаткових сил відбувається уже в рамках наявних військ, які знаходяться на території окупованої України, з метою підсилення військ на більш гарячих напрямках. А також з метою створення ілюзії безперервного наступу чи невичерпних резервів.

Потенційно загрози по всій лінії кордонів і лінії фронту, де навіть ворог і не веде активні бойові дії, - є. Бо ми маємо з росією 2,5 тисячі кілометрів спільних кордонів і лінії фронту разом. А бої ведуться тільки на 1,5 тисячі км.

Звичайно на тому "спокійному" відтінку в тисячу кілометрів, де ми межуємо з Білорусією та росією , насправді безперервно відбуваються бої між диверсійними та розвідувальними групами, також артилерійські дуелі. Просто масштабних лінійних боїв на даному етапі по всій лінії кордонів у нас немає...

Завдання росії у цих умовах - створювати ілюзію ірраціональності їхніх дій, для того, щоб їх було важко прогнозувати чи оцінювати їхній потенціал для проведення наступу. Тобто навіть малими силами вони можуть пробувати наступати чи на Сумщині, чи на інших напрямках.

Для них втрата декількох тисяч людей абсолютно нічого не значить. Паралельно такою розвідкою боєм вони намагаються вирахувати наші потужності на конкретних напрямках, нашу спроможність реагувати, задіювати додаткові сили", - розповів Іван Тимочко.