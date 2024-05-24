Російська арміє нарощує угруповання біля кордонів Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, полковник Ігор Прохоренко під час брифінгу.

"Що стосується Сумського напрямку, там на сьогодні обстановка стабільна, контрольована, в прикордонних районах РФ утримує відповідне угруповання військ, яке проводить сковуючі дії, з метою недопущення перекидання наших підрозділів на інші загрозливі напрямки", - сказав Прохоренко.

За його словами, Росія проводить дії, спрямовані на нарощування свого угруповання на межі з Чернігівською та решти прикордоння Сумської області.

"Кожен день там противник наносить авіаційні, артилерійські удари по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі, застосовує БПЛА типу "Шахед", - розповів Прохоренко.

Він додав, що на інших напрямках обстановка стабільна, різких змін немає.