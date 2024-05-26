рф збирає ще одне угруповання військ біля кордону з Україною. Окупанти готують наступ за 90 кілометрів на північний захід від Харкова.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час звернення до лідерів світу.

Глава держави записав звернення у зруйнованій друкарні у Харкові, яку днями атакували росіян. Це було одне з найбільших в Європі поліграфічних підприємств.

Буквально зараз, цими днями, ми захищаємось за 60 кілометрів на північний схід від цього місця від чергової спроби російського наступу.

Зеленський заявив, що росіяни збирають інше угрупування військ біля кордону з Україною, щоб почати наступ.

росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів звідси на північний захід (від Харкова, - ред.) - біля нашого кордону збирається ще одне угруповання військ. Той, хто все це робить, не хоче миру.

Нагадаємо, що кількість жертв через удар по "Епіцентру" в Харкові знову зросла.