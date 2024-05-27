Французького посла на Шрі-Ланці Жана-Франсуа Пакте було знайдено мертвим мертвим у своїй офіційній резиденції.

За попередніми даними, 53-річний Пакте помер в результаті зупинка серця. Однак поліція проводить розслідування і планує провести розтин.

"Посол Франції на Шрі-Ланці Жан-Франсуа Пакте помер сьогодні, як підозрюється, від зупинки серця у своїй офіційній резиденції", - сказано у повідомленні.

Пізніше з'ясувалося, що посол протягом дня не виходив зі своєї кімнати. Саме при перевірці його знайшли мертвим.

МЗС Шрі-Ланки висловило співчуття у зв'язку зі смертю дипломата.