На Шрі-Ланці знайшли мертвим посла Франції [ Редагувати ]
Французького посла на Шрі-Ланці Жана-Франсуа Пакте було знайдено мертвим мертвим у своїй офіційній резиденції.
За попередніми даними, 53-річний Пакте помер в результаті зупинка серця. Однак поліція проводить розслідування і планує провести розтин.
"Посол Франції на Шрі-Ланці Жан-Франсуа Пакте помер сьогодні, як підозрюється, від зупинки серця у своїй офіційній резиденції", - сказано у повідомленні.
Пізніше з'ясувалося, що посол протягом дня не виходив зі своєї кімнати. Саме при перевірці його знайшли мертвим.
МЗС Шрі-Ланки висловило співчуття у зв'язку зі смертю дипломата.
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