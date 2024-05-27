Франція направить в Україну своїх інструкторів для підготовки українських військовослужбовців. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками відеозустрічі з міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню.

"Радо вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців.

Мною вже підписані документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом.

Вірю, що рішучість Франції спонукає інших партнерів доєднатися до цього амбітного проєкту. Подякував пану Міністру за дружню підтримку французького народу та військову й економічну допомогу Україні задля відбиття російської військової агресії", - написав Сирський.

Міноборони Франції в коментарі Reuters повідомило, що навчання українських військових на території України - один з проектів, що обговорюються. Він "продовжує залишатися предметом роботи", додали у відомстві.

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон допустив можливість відправлення європейських військ в Україну. Пізніше він пояснив, що "не виключати чогось не означає робити це".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після цього заявив, що союзники Альянсу надають Україні "безпрецедентну підтримку", але жодних планів щодо розміщення бойових підрозділів НАТО в Україні не має.

На початку травня Макрон заявив: "Якби росіяни прорвали лінію фронту, якби надійшло звернення України - чого сьогодні немає, - ми на законних підставах мали б поставити собі це питання [про відправлення військ]".