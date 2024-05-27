Рафаель Надаль вперше вибув у першому колі Roland Garros [ Редагувати ]
Іспанський тенісист та 14-разовий чемпіон Відкритого чемпіонату Франції (Roland Garros) Рафаель Надаль вперше за свою кар'єру вибув у першому колі чемпіонату. Він програв німецькому тенісисту Олександру Звєрєву (четверта ракетка світу) з рахунком 3:6, 6:7 (5:7), 3:6.
Після завершення матчу іспанський спортсмен заявив, що не впевнений, що повернеться на корт.
Важко сказати, що чекає на мене в майбутньому. Є ймовірність, що я більше не повернуся сюди грати, але я не можу сказати на 100%.
Рафаелю Надалю 37 років. Він здобув 22 перемоги на турнірах Великого шолому в одиночному розряді, зокрема 14 вигравав Roland Garros. У 2023 році Рафаель Надаль знявся з турніру через травму стегна і заявив, що планує завершити кар'єру у 2024 році.
Тим часом українські тенісистки продовжують виступати на ґрунтових кортах Roland Garros - другому в цьому сезоні турнірі Великого шолому з загальним призовим фондом 53,5 млн євро.
Марта Костюк пробилася у друге коло Ролан Гарроса. У надзвичайно напруженому протистоянні вона взяла гору над Лаурою Пігоссі - 7:5; 6:7 (4:7); 6:4.
Даяна Ястремська вийшла у друге коло Ролан Гарроса. На старті основи вона взяла гору гору над австралійкою Айлою Томлянович - 3:6; 6:3; 6:3.
Еліна Світоліна взяла гору над екс-першою ракеткою світу Кароліною Плішковою у першому колі Ролан Гарроса – 3:6; 6:4; 6:2.
Ангеліна Калініна не змогла дограти стартовий матч на турнірі. Вона відмовилася продовжувати протистояння з Камілою Осоріо за рахунку - 6:3; 6:7 (2:7); 1:4.
Леся Цуренко не змогла завершити матч першого кола проти Донни Векіч. Суперниці сім разів обмінювалися брейками, нарешті, у восьмому геймі наша співвітчизниця взяла свою подачу - 5:3. У десятій грі Леся мала два сет-боли, але не змогла їх реалізувати. При рахунку 5:6 поступалася 15:30 і відмовилася від продовження зустрічі.
Нагадаємо, торік Іга Свьонтек і Новак Джокович виграли Roland Garros.
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