Українські тенісистки дізнались суперниць на Roland Garros [ Редагувати ]
У Парижі відбулося жеребкування Відкритого чемпіонату Франції - другого цього сезону турніру Великого шолома з загальним призовим фондом 53,5 млн євро, який у неділю, 26 травня, стартує на ґрунтових кортах Roland Garros.
В останні роки жеребкування Roland Garros складається з двох частин. Спочатку за допомогою комп'ютера сіткою розподіляється основна маса гравців, а потім почесний гість заходу, по-старому витягуючи номерки з кубка, розставляє місцями "сіяних" учасників.
Українські тенісистки дізнались імена суперниць у жіночому одиночному розряді.
Roland Garros-2024: результати жеребкування
- Еліна Світоліна (17) - Кароліна Плішкова (Чехія, 51)
- Марта Костюк (20) - "кваліфаєрка" / "лакі лузер"
- Даяна Ястремська (32) - Айла Томлянович (Австралія, 207)
- Леся Цуренко (44) - Донна Векич (Хорватія, 40)
- Ангеліна Калініна (56) - Каміла Осоріо (Колумбія, 77)
Юлія Стародубцева вийшла у фінал кваліфікації Ролан Гарроса. У другому колі відбору вона взяла гору над Ю Сяоді - 6:3; 6:2.
Дар’я Снігур, яка напередодні виграла свій перший матч на Ролан Гарросі з п’ятої спроби, сьогодні зазнала поразки у другому колі кваліфікації. Вона поступилася Оксані Селехметьєвій - 2:6; 3:6.
Нагадаємо, торік Іга Свьонтек і Новак Джокович виграли Roland Garros.
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