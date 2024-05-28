Президент України Володимир Зеленський у вівторок здійснить візит до Бельгії, де підпише угоду у сфері безпеки з прем'єр-міністром Александром Де Кроо.

Про це заявив очільник бельгійського уряду, пише The Brussels Times.

На порядку денному візиту президента – підписання двосторонньої угоди про безпеку та обговорення поставки винищувачів F-16, які Бельгія пообіцяла передати Україні. Зеленський зустрінеться з Де Кроо, щоб підписати угоду про безпеку, а також матиме аудієнцію у короля Філіпа І.

Після цього він відвідає військовий аеродром Мелсбрук, де зустрінеться з бельгійськими пілотами, інструкторами та технічним персоналом винищувачів F-16.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив, що Україна та Іспанія підписали угоду про забезпечення безпеки. Це стало десятим договором такого типу для Києва.