Зеленський у вівторок відвідає Бельгію, де підпише безпекову угоду [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський у вівторок здійснить візит до Бельгії, де підпише угоду у сфері безпеки з прем'єр-міністром Александром Де Кроо.
Про це заявив очільник бельгійського уряду, пише The Brussels Times.
На порядку денному візиту президента – підписання двосторонньої угоди про безпеку та обговорення поставки винищувачів F-16, які Бельгія пообіцяла передати Україні. Зеленський зустрінеться з Де Кроо, щоб підписати угоду про безпеку, а також матиме аудієнцію у короля Філіпа І.
Після цього він відвідає військовий аеродром Мелсбрук, де зустрінеться з бельгійськими пілотами, інструкторами та технічним персоналом винищувачів F-16.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив, що Україна та Іспанія підписали угоду про забезпечення безпеки. Це стало десятим договором такого типу для Києва.
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