Ситуація в енергосистемі залишається стабільною, контрольованою, але складною. Про це заявила Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Протягом останніх двох років внаслідок прицільних російських атак по енергетичних обʼєктах було зруйновано величезну кількість наших генеруючих потужностей. В основному це теплова генерація, яка якраз і покривала оці пікові навантаження, і гідрогенерація. Зараз ми працюємо над тим, аби відремонтувати те, що можливо, на цих станціях, встановити нові потужності малої розподіленої генерації, яка допоможе тримати роботу системи у стабільному режимі протягом пікових годин", - сказала заступниця міністра.

За її словами, основою української енергетики, яка покриває більше 50% попиту, є атомна генерація.

"Її особливістю є те, що ми кожного року повинні проводити планові ремонти, оскільки це основа ядерної безпеки. Минулого року вперше ми провели ремонтну кампанію атомних блоків так, щоби всі 9 підконтрольних атомних блоків були в роботі протягом зими для того, аби нести основне навантаження. Зараз тривають планові ремонти і ми намагаємося зробити ці графіки такими, щоб для енергосистеми це було найменшою втратою", - сказала Гринчук.