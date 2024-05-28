Атомні блоки вийшли з ремонту: у Міненерго розповіли про ситуацію в енергосистемі [ Редагувати ]
Ситуація в енергосистемі залишається стабільною, контрольованою, але складною. Про це заявила Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Протягом останніх двох років внаслідок прицільних російських атак по енергетичних обʼєктах було зруйновано величезну кількість наших генеруючих потужностей. В основному це теплова генерація, яка якраз і покривала оці пікові навантаження, і гідрогенерація. Зараз ми працюємо над тим, аби відремонтувати те, що можливо, на цих станціях, встановити нові потужності малої розподіленої генерації, яка допоможе тримати роботу системи у стабільному режимі протягом пікових годин", - сказала заступниця міністра.
За її словами, основою української енергетики, яка покриває більше 50% попиту, є атомна генерація.
"Її особливістю є те, що ми кожного року повинні проводити планові ремонти, оскільки це основа ядерної безпеки. Минулого року вперше ми провели ремонтну кампанію атомних блоків так, щоби всі 9 підконтрольних атомних блоків були в роботі протягом зими для того, аби нести основне навантаження. Зараз тривають планові ремонти і ми намагаємося зробити ці графіки такими, щоб для енергосистеми це було найменшою втратою", - сказала Гринчук.
по темі
В зоні відповідальності ОТУВ Харків відбулося 10 бойових зіткнень
Місцеві жителі кажуть: так і більш економно, і ефективніше. Ажіотажу поки що немає. Отже, скільки коштує куб дров? І яка порода найбільш енергоефективна? - Ольга Лучек розповість.
Посадовці шукають шляхи, як повернути до активного соціального та економічного життя тих, хто ще вчора захищав державу. Тож, які варіанти? Як забезпечити якісну реабілітацію на всіх рівнях, і головне, де взяти гроші? Ніна Коломієць вивчала питання.
Росіяни активізували штурми в районі Кринок, а також на Оріхівському напрямку
Росіяни намагаються штурмувати Часів Яр, а також здійснюють штурмові дії в районі Кліщіївки-Андріївки