У середу, 29 травня, в Україні не планують запроваджувати графіки відключень світла для населення та промисловості.

Про це повідомляє "Укренерго" у Telegram.

"29 травня відключення не прогнозуються", - йдеться у повідомленні компанії.

Також там зазначили, що у разі зміни ситуації в енергосистемі про застосування обмежень попередять додатково.

Раніше ми писали про те, що тарифи на електроенергію для населення, ймовірно, зростуть вже з 1 червня до рівня 4,5-5 грн/кВт. Про це заявив член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.