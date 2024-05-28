Чи вимикатимуть світло в Україні 29 травня: відповідь "Укренерго" [ Редагувати ]
У середу, 29 травня, в Україні не планують запроваджувати графіки відключень світла для населення та промисловості.
Про це повідомляє "Укренерго" у Telegram.
"29 травня відключення не прогнозуються", - йдеться у повідомленні компанії.
Також там зазначили, що у разі зміни ситуації в енергосистемі про застосування обмежень попередять додатково.
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