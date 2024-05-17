Тарифи на електроенергії для населення можуть підняти вже з червня до 5 грн/кВт - депутат [ Редагувати ]
Тарифи на електроенергію, ймовірно, зростуть вже з 1 червня. Про це розповів "Телеграфу" член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.
У січні, в інтерв’ю вашому виданню я прогнозував, що вартість електрики для населення цього року виросте вдвоє.
Зараз в Кабміні йдуть активні обговорення, щоб підняти тарифи вже з 1 червня до рівня 4,5-5 грн/кВт для побутових споживачів. Ймовірно, таке рішення буде прийнято. Але важливо зауважити, що отримані кошти підуть не обслуговуючим компаніям, а саме на розвиток генерації. Енергоатом щорічно дотує населення на близько 100 млрд грн, Укргідроенерго на близько 25 млрд грн. Кошти, отримані від підняття тарифів, будуть акумульовані на відновлення потужностей Укргідроенерго та на побудову 3 і 4 енергоблоків Хмельницької АЕС. Власна генерація для нас зараз дуже важлива.
Різке підвищення тарифів на електроенергію прогнозує і Нацбанк України. Про це йдеться в останньому інфляційному звіті НБУ.
З огляду на складну ситуацію в енергетиці дотаційні тарифи на е/е для побутових споживачів можуть зростати швидше. Зокрема, у цей прогноз закладається достатньо швидке та суттєве зростання цін на електроенергію.
Нагадаємо, Кабмін подовжив дію пільгової ціни на електроенергію для населення - 2 грн 64 копійки за кіловат - до 31 травня.
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