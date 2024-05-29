З 1 червня в Україні запровадять новий тариф на світ: яке рішення очікується 30 травня [ Редагувати ]
З 1 червня формулу оплати населенням послуги за електроенергію буде змінено і тариф при споживанні понад 100 кВт зросте майже на 80%. Рішення Кабміну з цього питання планується ухвалити 30 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна.
З 1 червня за споживання до 100 кВт планується залишити колишнім - 2,64 гривень, на все, що більше буде новий тариф - 4,8 гривень.
Він додав, що проєкт рішення вже є, і його планують затвердити завтра на засіданні Кабміну.
Таким чином, при споживанні 100 кВт на місяць сума за електроенергію у платіжці не зміниться та становитиме 264 грн.
Якщо споживання буде 200 кВт, то сума збільшиться до 744 гривень (при чинному тарифі – 528 гривень). При споживанні 300 кВт платіж буде 1224 гривень (при чинному тарифі – 792 гривень)
Під час підготовки рішення розглядалися різні варіанти. У тому числі підвищення тарифу до 3,96 грн/кВт-год.
Раніше ми писали про те, які зміни чекають на українців з 1 червня.
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