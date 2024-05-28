У червні подорожчає електроенергія для бізнесу, але й побутовим споживачам треба готуватися до підвищення тарифів найближчим часом, а окремі категорії отримувачів субсидій протягом наступного місяця мають звернутися до ПФУ за продовженням допомоги. Про зміни, які чекають українців з 1 червня - у матеріалі "Подробиць".

Нові тарифи

Наразі тривають остаточні розрахунки щодо розміру нових тарифів на електроенергію для населення та, як наслідок, додаткових надходжень до бюджету та фінансового збалансування енергоринки після такого підвищення.

Поки що чинний тариф 2,64 грн за кВт/год, переконує міністр енергетики, не покриває собівартість виробництва електроенергії.

Тарифи на газ із 1 червня для 12 млн домогосподарств, які підключені до тарифного плану Фіксований компанії Нафтогаз України (тобто для 98% побутових споживачів України), залишаться незмінними – 7,96 грн (із ПДВ) за кубометр газу. Така ціна збережеться до 30 квітня 2025 року включно.

Тарифи на газ із 1 червня для споживачів інших 11 газопостачальних компаній коливатимуться від 7,70 до 9,99 грн. У дев’яти з них, як і в Нафтогазу, вартість кубометра блакитного палива буде незмінною до кінця квітня 2025 року.

Як повідомили в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), для населення тарифи на воду з 1 червня залишаться без змін, тобто на рівні, що був станом на 24 лютого 2022 року.

Інша ситуація в тих громадах, де місцева влада підвищує тарифи на воду без погодження з НКРЕКП.Наприклад, у Смілі Черкаської області з травня 2024 року споживачі сплачують за тарифами, які виконком міськради підвищив уже вдруге за час повномасштабної війни.

Тож детальну інформацію щодо тарифів на воду споживачам слід з’ясовувати у постачальників, адже в кожного водоканалу ціни різні (вартість залежить від доступу до водних ресурсів, вартості електроенергії, реагентів тощо).

Пенсії з доплатою

Працюючим пенсіонерам з 1 квітня зробили перерахунок, однак через особливості подання звітності виплати будуть нараховані "заднім числом" у червні. Як зазначали раніше у ПФУ, фактичний перерахунок відбудеться після надходження інформації про сплату Єдиного внеску за І квартал 2024 року до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (ці звіти приймали до 10 травня).

Таким чином, у червні працюючі пенсіонери отримають збільшені суми пенсійних виплат та компенсацію за попередні 2 місяці. Перерахунок стосується тільки тих осіб, які мають понад 24 місяці стажу після попереднього перерахунку або досягнення права на отримання пенсії за віком. Розмір доплати визначається індивідуально, залежно від тривалості страхового стажу і заробітної плати, з якої обчислюється пенсія.

Також важливим нюансом є те, що підвищення може обчислюватись із того заробітку, з якого нараховано пенсію при її призначенні. Або ж враховується заробіток, який людина одержувала, працюючи вже після призначення пенсії.

Особисто звертатися до ПФУ для проведення перерахунку немає потреби: він відбувається автоматично.

Кому потрібно переоформити субсидію

З червня 2024 відновлюється загальний порядок призначення житлових субсидій та пільг.

Таким чином, домогосподарствам, які отримували грошову компенсацію на оплату комуналки за окремим механізмом на час дії воєнного стану (Постанова Кабміну №215 від 7 березня 2022), потрібно впродовж місяця звернутися до ПФУ для продовження виплат – до 1 липня 2024.

Йдеться про субсидіантів, які відповідають всім нижчезазначеним критеріям одночасно:

були отримувачами житлової субсидії або пільги станом на 24 лютого 2022;

отримують житлову субсидію або пільгу по теперішній час;

проживали (чи проживають) на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій;

з початку війни не звертались до органів соцзахисту чи ПФУ за перепризначенням субсидії або пільги.

Крім того, потрібно звернутися за призначенням субсидії потрібно й іншим категоріям, якщо:

житлове приміщення орендоване;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

відбулися зміни у складі домогосподарства.

Якщо документи на субсидію будуть подані протягом двох місяців з початку неопалювального сезону (до 1 липня 2024), субсидію все одно призначать з початку такого сезону.

Подати заяву та декларацію про доходи для перепризначення субсидії можна в сервісних центрах ПФУ, ЦНАПах, місцевих органах влади, або онлайн – через вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" або через портал "Дія".

Електронний ВОД

Мобілізація в червні 2024 року зазнає певних змін. Так, в Україні з червня планують впровадити електронний військово-обліковий документ (ВОД), який матиме ту саму юридичну силу, що і звичайний паперовий. ВОД відображатиметься у застосунку Резерв+.

У ВОД відображатиметься унікальний електронний ідентифікатор у вигляді двовимірного штрих-коду, що містить відомості про зазначений документ. Там буде вся інформація про військовозобов’язаного, призовника та резервіста, а саме:

ПІБ,

дата народження,

РНОКПП,

інформація про наявність відстрочки,

військове звання,

військово-облікова спеціальність,

відомості про військовий облік,

результати медогляду.

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