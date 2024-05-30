Історична подія. Україна отримає літак дальньої радіолокаційної розвідки та управління. Це подарунок Швеції у рамках нового пакету військової підтримки. Як борт посилить нашу протиповітряну оборону і чому його передання особливо важливо зараз, коли в Україні чекають на винищувачі Ф-16? Про все детально розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

Ось він – ASC 890 над хмарами. Це незвичайні літаки, їх ще називають розвідниками. Бо оснащені системами дальнього радіолокаційного виявлення та управління - ДРЛВУ. Тобто від цих суден не сховаються ані дрони, ані ракети, ані винищувачі, ані кораблі. У мирні часи такі борти патрулюють небо під час Олімпіад, глобальних самітів, чемпіонатів світу з футболу. Протидіють тероризму. А у часи війни - вони незамінні на полі бою та в тилу. Схожий літак виявлення та управління НАТО від початку повномасштабного вторгнення охороняє східний фланг альянсу.

Ден Райнхардт, тактичний директор Сил раннього повітряного запобігання та управління НАТО:

Наш радар має радіус дії понад 400 кілометрів, тому глибина огляду інших країн залежить від того, де ми літаємо. Наразі ми бачимо достатньо далеко в обидві країни - і білорусь, і росію. Тож можемо захистити наших партнерів по НАТО, і вони не будуть здивовані тим, що літає неподалік від них.

Діапазон спостереження шведського ASC 890 такий самий, тобто може одночасно сканувати майже всю територію України та ще й заввишки понад 18 кілометрів.

Деніс, офіцер системи раннього запобігання та управління НАТО:

З нашим радаром ми можемо виявляти цілі на великій відстані й створювати радіолокаційне зображення. На ньому буде ідентифіковано все, що літає чи плаває в зоні нашої відповідальності. Тобто ми знаємо, хто є хто і хто де перебуває. І щойно ми отримуємо це радіолокаційне зображення, ми поширюємо його за допомогою каналів передачі даних.

ASC-890 на озброєнні у Швеції, яка й поділилася ними з Україною. А також - повітряних сил Таїланду та Польщі. Їх виготовляє шведська космічна та оборонна компанія Saab. А радарна система Erieye, якою послуговуються ці судна, нині одна з найпопулярніших у повітряному спостереженні.

Отримання ASC 890 особливо цінне зараз, коли Україна готується прийняти на озброєння винищувачі західного взірця F-16. Бо вони хоча й мають доволі потужні радіолокатори, та їх не зрівняти з можливостями систем раннього виявлення. Тобто подарунок зі Швеції розкриє ще більше потенціалу F-16.

Завдяки ДРЛВУ, F-16 зможуть перебувати в повітрі з вимкненими радарами, по суті - невидимими окупантам, аж доки не отримають точні координати цілі з літака контролю. Це надаватиме перевагу винищувачам і водночас захищатиме їх самих від виявлення та ураження.

Деніс, офіцер системи раннього запобігання та управління:

Крім створення радіолокаційного зображення, ми також можемо контролювати повітряні судна у нашій зоні відповідальності. Тобто нас можна порівняти з літальною станцією управління.

І взагалі: гостинець від Швеції виведе наше ППО на новий рівень. Бо такий борт зможе миттєво оцінювати, яка зброя найефективніша у кожному окремому випадку атак із рф. Чи варто відправляти винищувач на перехоплення, чи ракету "Петріот", чи вистачить переносного ЗРК. Щоправда, усі перелічені можливості ДРЛВУ також роблять їх мішенями номер 1 для країни-агресорки.