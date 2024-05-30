Україна отримає літак дальньої радіолокаційної розвідки та управління від Швеції в рамках нового пакету військової підтримки. В ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" експерт з авіації, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко розповів, як борт посилить нашу протиповітряну оборону.

Романенко розказав, наскільки глибоко може бачити радар і літак РЛС. Його назвали пунктом, можна сказати, керування іншими літаками. Але це більше про напад чи про захист, експерт дав відповідь:

Те й інше, якщо ви використовуєте винищувачі - це напад, управляєте ними з цього літака. Якщо ви виконуєте завдання протиповітряна оборона - це захист. Залежить від ситуації, від перебігу бойових дій, які завдання.

"Можливості цього літака досить широкі. Фактично це ідеальна машина для нас для ознайомлення з літаками такого типу. І не лише ми вирішили, що це ідеальне розв’язання, Польща також замовила 2 таких літаки і в березні отримала 1 таку машину", - сказав він.

Можливості його для нас практично ідеальний. Це дешева машина, яка здатна виявляти великі літаки на дальності десь понад 400, до 450 кілометрів, це інструментальна дальність, рекламна. А винищувачі якраз працюють на дальностях до 330 кілометрів, тобто ми, наприклад, російські винищувачі можемо виявляти маючи ще 30 кілометрів резерву.

"Ці літаки здатні в рази підвищити ефективність нашої протиповітряної оборони. Тобто, якщо раніше ми всі ракети та "Шахеди", які літали, відслідковували за допомогою наземних радарів, і всі ці засоби ураження на малій висоті могли ховатися в руслах річок, за пагорбами. То зараз зверху практично з мінімально 300 кілометрів вони будуть видимі, ми матимемо можливість, наше ПВО матиме можливість відстежувати їх шлях повністю зарання і висувати завчасно на їх маршрути і мобільні групи, і винищувачі", - додав експерт.