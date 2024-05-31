Воєнні цілі РФ мають знищуватись будь-якою зброєю - Єрмак [ Редагувати ]
Російські війська сьогодні вночі, 31 травня, нанесли черговий удар по житловій забудові Харкова. Воєнні цілі росіян мають знищуватись будь-якою зброєю.
Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Харків. Постійний терор росіян. Воєнні цілі на території РФ, які становлять загрозу Україні, мають знищуватися будь-якою зброєю", - зазначив керівник Офісу президента України.
Єрмак також опублікував фото з місця нічного удару росіян, на якому помітне влучання у один з під'їздів багатоповерхівки та фактично зруйнований багатоквартирний будинок.
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