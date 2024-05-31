Обстріл Харкова: кількість загиблих зросла [ Редагувати ]
Кількість загиблих внаслідок нічного обстрілу Харкова зросла до шести. Поранення отримали 25 осіб.
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Як зазначає голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, на місці влучань триває розбір завалів, під ними можуть бути ще люди.
Внаслідок атаки були госпіталізовані вісім людей, серед них двоє у важкому стані. Також до лікарні направлені дівчинка 12 років та хлопчик 11 років - обидва у середньому стані.
Раніше ми писали про те, що у Харкові триває розбір завалів п’ятиповерхівки після обстрілу рф.
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