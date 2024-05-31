Резервний банк Індії перемістив трохи більше 100 тонн золота з Великої Британії до своїх сховищ. Це перший випадок з 1991 року, коли такий обсяг золота поповнив запаси, що зберігаються у країні, пише The Times of India. На кінець березня у нього було 822,1 тонни золота, з них за кордоном - 413,8 тонни.

Резервний банк зберігав частину своїх запасів у Банку Англії з 1991 року. Джерела The Times of India пояснили, що золото перемістили з "логістичних причин" і для диверсифікації зберігання.

За словами індійського чиновника, в останні роки Резервний банк Індії збільшив закупівлю золота та аналізував місця його зберігання, тим часом запаси дорогоцінного металу за кордоном збільшувалися. Через це частину його вирішили перевезти до Індії.

Завдяки переміщенню 100 тонн золота резервний банк знизить суму виплат Банку Англії за його зберігання. На території Індії запаси золота тримають у сховищах старої офісної будівлі банку на Mint Road у Мумбаї, а також у Нагпурі.

За даними Всесвітньої ради з золота на перший квартал 2024 року, Індія входить до топ-10 країн із найбільшим запасом золота - 822 тонни. За перші три місяці 2024, за даними організації, індійський банк збільшив запаси на 18,51 т. Перше місце за обсягами запасів золота займає Китай (2 262 тонн).

Нагадаємо, 20 травня ціна золота оновила історичний максимум - $2 424,1 за тройську унцію (31,1 грама - ред.).