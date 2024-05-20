Ціни на золото знову оновили історичний максимум [ Редагувати ]
Вартість червневого ф'ючерсу на золото на біржі Comex (підрозділ Нью-Йоркської товарної біржі) знову оновила історичний максимум. Станом на 15:40 золото торгувалося по $2424,1 за тройську унцію (31,1 грама - ред.).
У центрі уваги інвесторів золото опинилося через майбутню публікацію протоколу засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США, пише Reuters. Вона запланована на 23 травня.
Крім того, за словами старшого аналітика City Index Метта Сімпсона, ціни на золото досягли рекордно високого рівня напередодні відкриття китайського ринку сьогодні, 20 травня. Китай - найбільший покупець зливків та більшості промислових металів.
Інвестори звернули увагу на золото після загибелі президента Ірану Ібрагіма Раїсі, пише Bloomberg. Ця новина посилила відчуття зростання геополітичних ризиків.
За даними Всесвітньої ради з золота, глобальний попит на дорогоцінний метал з урахуванням позабіржових угод у першому кварталі зріс на 3% порівняно з попереднім роком. Більше того, показник виявився максимальним з 2016 року.
Деякі експерти вважають, що ціна на золото може зрости до $3000 за тройську унцію. Інші не виключають швидкої корекції, пояснюючи її необґрунтовано високим попитом на метал, що помітно подорожчав.
Раніше "Подробиці" писали, що Центральні банки у всьому світі закуповують золото темпами, які раніше фіксувалися лише в 1967 році.
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