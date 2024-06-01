Ще понад 1100 окупантів та 44 артсистем за добу: Генштаб ЗСУ оновив втрати окупантів [ Редагувати ]
Втрати російської армії у війні проти України за добу з 31 травня на 1 червня, склали 1130 окупантів. Також ЗСУ знищили 12 танків та 44 одиниці артилерійських систем.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.24 орієнтовно склали:
особового складу - 508 780 (+1130) осіб ліквідовано;
танків - 7740 (+12) од;
бойових броньованих машин - 14 947 (+12) од.;
артилерійських систем - 13 066 (+44) од.;
РСЗВ - 1088 од.;
засоби ППО - 815 од.;
літаків - 357 од.;
гелікоптерів - 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10 617 (+30) од.;
крилатих ракет - 2230 (+1) од.;
кораблів/катерів - 27 од.;
підводних човнів - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 18 006 (+101) од.;
спеціальної техніки - 2181 (+17) од.
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