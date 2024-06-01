З початку 1 червня на фронті вже відбулося 73 бойових зіткнень. російські окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Покровському, Сіверському та Курахівському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

На Куп’янському напрямку за сьогодні відбулося 4 бойових зіткнення. Дві атаки були успішно відбиті, ще дві - тривають поблизу Дружелюбівки. Тут російські окупанти теж активно застосовують керовані авіаційні бомби.

Два удари КАБАми зазнала Дружелюбівка та ще один КАБ росіяни скинули на Райгородку. По Тобаївці та Синьківці російська авіація нанесла вогневе ураження НАРами, сім і 14 ракет відповідно.