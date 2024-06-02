Ракетний удар по Запоріжжю: як містяни пережили атаку [ Редагувати ]
Запоріжжя оговтується від ракетного удару. Напередодні ворог вдарив по обласному центру - цілив по Дніпровській ГЕС. Стан об'єкту - критичний. Про вироблення електроенергії наразі не йдеться, повідомляють в ОВА. Рух греблею з лівого берега на правий перекритий.
Як пережили місцеві чергову російську атаку? В сюжеті Інни Гогой.
Попри перший літній вихідний у Запоріжжі звідусіль дзижчали електропили та будівельні інструменти. Весь день у місті ліквідовували наслідки російських обстрілів. Напередодні агресор вдарив по обласному центру ракетами.
Жителі міста кажуть: вибухи були такої сили, що будинки аж підстрибували.
Сергій, житель Запоріжжя:
Будинок хитало, посуд деренчав. Ну, було страшно. До сховища, вже засікали час просто, одягнутися, взутися, добігти, можна потрапити під уламки скла. - А цього разу десь ховалися? - В коридорі.
Щоб захиститися від ворожих ударів, пані Валентина пів ночі просиділа в укритті. Каже, побігла до сховка, щойно почула вибухи.
Валентина, жителька Запоріжжя:
Я вискочила в коридор, закрилася, дивлюся, вже як би це, пішла, одяглася, спустилася у сховище, і вже сусіди були в укритті й буквально, ну через хвилин п'ять - ще один приліт, потім ще.
У квартирі, де мешкає пані Валентина, не лишилося жодної вцілілої шибки. Вікна ремонтники вже затулили ОСБ-плитами. Жінка каже: ця багатоповерхівка не вперше потерпає від ворожих ударів. На усіх пошкоджених будинках від самого ранку працювали комунальники та рятувальники.
Андрій Шелудько, командир 10-го відділення аварійно-рятувальної служби "Кобра":
Закриваємо вибиті вікна, де були пошкодження, вибите скло, для того, щоб якщо буде негода, в оселю не попала волога...
На місці з мешканцями пошкоджених будинків працювали соцпрацівники та волонтери.
Ірина Мощенко, начальниця гуманітарного центру:
Допомагаємо потерпілим людям будівельними матеріалами, а саме: листами ОСБ, тарпауліном та термосами. Також з нами працюють психологи, надають першу психологічну допомогу та працює кейс-менеджер, він надає консультації з соціальних питань.
Працюють екстрені служби й над тим, щоб якнайшвидше відновити рух греблею, зазначають в обладміністрації.
Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації:
Прийняли рішення - не відкривати рух на вихідні дні, а максимально зробити детальну інспекцію для того, щоб убезпечити й зробити максимально безпечним рух.
За фактом обстрілу міста обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження. Досудове розслідування розпочато за статтею порушення законів та звичаїв війни.
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