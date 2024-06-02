Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН через відео зі знущанням над українськими військовополоненими, яке поширюється в мережі. Імовірно, це сталося на Харківському напрямку.

Про це повідомив Лубінець у Telegram.

"Мережею шириться відео, на якому російські військові знущаються з українських військовополонених. За попередньою інформацією, це відбулося на Харківському напрямку, де нині росіяни намагаються вести наступальні дії.

На відео зафіксовані побиття, приниження, погрози, імітація розстрілу. На жаль, таке поводження з українськими військовополоненими – не виняток з правил, а звична тактика для окупантів", - йдеться у повідомленні.