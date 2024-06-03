Як будуть діяти графіки відключення світла 4 червня [ Редагувати ]
У вівторок, 4 червня, в Україні відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всього дня. Вони будуть діяти по всіх областях. Про це повідомляє "Укренерго".
Як повідомили в "Укренерго" прогнозується, що впродовж всієї доби споживання електроенергії буде вищим за встановлені ліміти.
Окрім цього ліміти буде встановлено для усіх областей.
Завтра, 4 червня, з 00:00 та впродовж доби по всій території України для кожної області будуть діяти ліміти на споживання електроенергії.
Як повідомили в "Укренерго" прогнозується, що впродовж всієї доби споживання електроенергії буде вищим за встановлені ліміти.
Окрім цього ліміти буде встановлено для усіх областей.
Завтра, 4 червня, з 00:00 та впродовж доби по всій території України для кожної області будуть діяти ліміти на споживання електроенергії.
Нагадаємо, в Україні почали застосовувати екстрені відключення світла.
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