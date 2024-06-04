"Реал" підписав п'ятирічний контракт з Кіліаном Мбаппе [ Редагувати ]
Нападник французької збірної Кіліан Мбаппе підписав п'ятирічний контракт з футбольним клубом "Реал Мадрид", повідомила прес-служба клубу.
25-річний футболіст прокоментував свій перехід словами, що збулася його мрія і він прагне приєднатися до команди.
Мрії збуваються. Я дуже щасливий і пишаюся тим, що приєднався до клубу моєї мрії - "Реалу". Неможливо пояснити, наскільки я зараз радий. Мені дуже хочеться приєднатися до команди. Дякую за вашу неймовірну підтримку. Вперед, Мадриде!
#WelcomeMbappé pic.twitter.com/kAhxdEjnLA— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 3, 2024
Контракт з Мбаппе "Реал Мадрид" намагався укласти з 2017 року. За даними газети Marca, оклад футболіста становитиме 15-20 млн євро після вирахування податків і без урахування бонусів, а разовий підписний бонус - 50 млн євро. Таким чином Кіліан Мбаппе стане найдорожчим футболістом у мадридському клубі.
Кіліану Мбаппе 25 років, він перейшов до ПСЖ влітку 2018 з "Монако". У складі ПСЖ футболіст став п'ятиразовим чемпіоном Франції, триразовим володарем кубка та суперкубком країни, двічі перемагав у Кубку ліги.
Кіліан Мбаппе є найкращим бомбардиром в історії "Парі Сен-Жермен" зі статистикою у 234 забитих голах. Також француз був визнаний найкращим футболістом року за версією Globe Soccer Awards у 2021 році та тричі ставав футболістом року у Франції.
Футболіст ще 15 лютого заявив про ухід президенту ПСЖ Нассеру аль-Хелаїфі під час особистої зустрічі. 11 травня Мбаппе оголосив, що піде з ПСЖ після закінчення контракту.
по темі
На початку тижня Лунін захворів і мав високу температуру, тож пропустив кілька тренувань "Реала". Він потрапив до заявки на фінал Ліги чемпіонів у складі чотирьох голкіперів (Тібо Куртуа, Кепа Аррісабалага та Фран Гонсалес), але точно не зіграє
26-річний український футболіст Артем Довбик став найкращим бомбардиром сезону в чемпіонаті Іспанії
Італієць Енцо Мареска призначений новим головним тренером англійського футбольного клубу "Челсі". Контракт із ним розрахований на п'ять років
Донецький "Шахтар", гратиме у груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. Чемпіон України з футболу отримав пряму путівку до цієї стадії змагань, оскільки мадридський "Реал" став переможцем сезону 2023/24
"Барселона" оголосила про призначення Ганса Фліка на посаду головного тренера, а Венсан Компані став головним тренером "Баварії"