Нападник французької збірної Кіліан Мбаппе підписав п'ятирічний контракт з футбольним клубом "Реал Мадрид", повідомила прес-служба клубу.

25-річний футболіст прокоментував свій перехід словами, що збулася його мрія і він прагне приєднатися до команди.

Мрії збуваються. Я дуже щасливий і пишаюся тим, що приєднався до клубу моєї мрії - "Реалу". Неможливо пояснити, наскільки я зараз радий. Мені дуже хочеться приєднатися до команди. Дякую за вашу неймовірну підтримку. Вперед, Мадриде!

Контракт з Мбаппе "Реал Мадрид" намагався укласти з 2017 року. За даними газети Marca, оклад футболіста становитиме 15-20 млн євро після вирахування податків і без урахування бонусів, а разовий підписний бонус - 50 млн євро. Таким чином Кіліан Мбаппе стане найдорожчим футболістом у мадридському клубі.

Кіліану Мбаппе 25 років, він перейшов до ПСЖ влітку 2018 з "Монако". У складі ПСЖ футболіст став п'ятиразовим чемпіоном Франції, триразовим володарем кубка та суперкубком країни, двічі перемагав у Кубку ліги.

Кіліан Мбаппе є найкращим бомбардиром в історії "Парі Сен-Жермен" зі статистикою у 234 забитих голах. Також француз був визнаний найкращим футболістом року за версією Globe Soccer Awards у 2021 році та тричі ставав футболістом року у Франції.

Футболіст ще 15 лютого заявив про ухід президенту ПСЖ Нассеру аль-Хелаїфі під час особистої зустрічі. 11 травня Мбаппе оголосив, що піде з ПСЖ після закінчення контракту.