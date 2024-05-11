Кіліан Мбаппе оголосив про ухід з "Парі Сен-Жермен" [ Редагувати ]
Нападник французької збірної Кіліан Мбаппе оголосив про ухід з футбольного клубу "Парі Сен-Жермен" після закінчення сезону. Про це він сказав у відеозверненні у соцмережі X.
Я хотів би всім сказати, що це мій останній рік у ПСЖ. Я не збираюся продовжувати контракт і закінчу свою пригоду за кілька тижнів. Свій останній домашній матч я проведу на "Парк де Пренс" у неділю.
MERCI. 🔴🔵 @PSG_inside pic.twitter.com/t0cL2wPpjX— Kylian Mbappé (@KMbappe) May 10, 2024
Кіліану Мбаппе 25 років, він перейшов до ПСЖ влітку 2018 з "Монако". У складі ПСЖ футболіст став п'ятиразовим чемпіоном Франції, триразовим володарем кубка та суперкубком країни, двічі перемагав у Кубку ліги.
Кіліан Мбаппе є найкращим бомбардиром в історії "Парі Сен-Жермен" зі статистикою у 234 забитих голах. Також француз був визнаний найкращим футболістом року за версією Globe Soccer Awards у 2021 році та тричі ставав футболістом року у Франції.
Футболіст ще 15 лютого заявив про ухід президенту ПСЖ Нассеру аль-Хелаїфі під час особистої зустрічі. Офіційної інформації про те, куди саме переходить Мбаппе, немає, однак деякі ЗМІ повідомляють, що гравець перейде до мадридського "Реалу".
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