Верховна Рада після майже року дискусій ухвалила закон №9432, який закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. "За" вцілому - 236 голосів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.

P.S. Була дискусія по правці №336 (внесена за день до ухвалення закону), яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрування англомовних фільмів. Вона була підтримана (226).

Попереджаючи розповсюдження чуток, ні про яку другу державну мову взагалі не йдеться, і гімн України англійською не будемо співати, заявила очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Це потрібно, щоб в умовах європейської інтеграції, ми були більш відкриті та могли легко комунікувати з нашими міжнародними партнерами. Законопроєкт - це про знищення мовних бар'єрів на рівні держави - чиновників, і є ключем до успішної міжнародної комунікації. Тому закріплення статусу англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні - крок у правильному напрямку.

Англійську мову будуть зобов'язані знати:

держслужбовці категорії "А" (держсекретар Кабміну та його заступники тощо),

"Б" (керівники структурних підрозділів державних органів та їхні заступники тощо),

"В" (держпосадовці, які не ввійшли до попередніх двох категорій);

голови місцевих держадміністрацій та їхні заступники;

військовослужбовці офіцерського складу, які служать за контрактом;

поліцейські середнього та вищого складу, керівники інших правоохоронних органів, перелік яких визначить Кабмін;

прокурори;

працівники митної та податкової служб;

керівники суб'єктів господарювання державного сектора економік.

Лагідне введення англійської: що зміниться після прийняття відповідного законопроекту.