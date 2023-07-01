Лагідне введення англійської: що зміниться після прийняття відповідного законопроекту [ Редагувати ]
Лагідне введення англійської в повсякденне життя - так характеризують аналітики новий законопроект, який днями презентував Володимир Зеленський. Документ передбачає проникнення англійської мови - у головні царини нашого життя, а також те, що знання іноземної стане обов'язковим для низки державних посад. Хто й коли має заговорити англійською - розбиралася Ніна Коломієць.
Англійська - офіційна мова кожної четвертої країни світу. Мова спілкування найвпливовіших світових організацій. Євросоюз, НАТО... Україна нині прокладає шлях до цих організацій. І не лише на полі бою. А відтак має подолати й мовний бар'єр. Зокрема, для комунікації з іноземними партнерами.
Володимир Зеленський, Президент України:
В сучасному світі мовою глобальної співпраці є англійська мова. І це правда. Це мова глобального бізнесу, глобальної науки та глобального спілкування. Україна майбутнього, Україна перемоги потребує поширення англійської мови, щоб українські інтереси поширилися світом і наші люди здобували нові глобальні можливості для себе й для України. Я вніс у Верховну Раду України відповідну законодавчу ініціативу щодо англійської мови в Україні.
Підвищення конкурентоспроможності, інвестиційна і туристична привабливість країни - це те, що дасть українцям активне впровадження англійської, йдеться у законопроекті. Мову активно вивчатимуть уже з дитячого садка, чутимуть у транспорті, медзакладах і кінотеатрах - англомовні фільми пропонують демонструвати мовою оригіналу, з українськими субтитрами.
Ніна Коломієць, кореспондентка:
Англійська мова стане обов'язковою для низки категорій держслужбовців: тих, хто обіймає керівні посади, голів і заступників місцевих державних адміністрацій, деяких військовослужбовців, поліцейських, прокурорів, податківців і митників. Усі вони повинні будуть підтвердити свій рівень знань на спеціальному екзамені.
Любов Залюбовська, керівниця освітніх програм ГО GoGlobal:
Держслужбовці повинні будуть володіти англійською мовою десь на рівні В2 - і це добре. Набагато більший лексичний запас на рівні В2 дозволяє вже не на повсякденному рівні спілкуватися, а на більш високому рівні, тому що більш низький рівень не дасть можливості використовувати англійську для спілкування з інвесторами, донорами, що дуже важливо для громад в тому числі, які у нас автономні.
Любов Залюбовська наголошує - в середньому людині потрібно 120-150 годин навчання, аби опанувати рівень англійської В-2. Щоправда як саме посадовець підтягуватиме свої знання - вирішуватиме він сам.
Роман Марченко, заслужений юрист України:
Вочевидь не буде держава брати на себе зобов'язання навчати чиновників безкоштовно. Інше питання - приймати екзамени буде організовувати Міносвіти України. Якщо державний службовець претендує на певну посаду, вона буде здавати іспит у встановленому порядку - цей іспит буде для особи безкоштовним.
Ніна Коломієць, кореспондентка:
Законопроект про застосування англійської мови в Україні зараз - на розгляді профільного комітету парламенту. Та навіть після прийняття закону в українців буде час підтягнути свою англійську. Всі норми документа почнуть діяти лише через два роки після припинення або скасування воєнного стану в Україні.
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