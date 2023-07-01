Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді зробити володіння англійською мовою обов'язковою вимогою при зайнятті державних посад. Про усі деталі законопроекту в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповіла заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики ВР Євгенія Кравчук.

"Всі такі організаційні моменти буде визначати Кабінет міністрів. Цей законопроект надає фактично такий напрям руху. Буде обов'язкове знання для певної категорії держслужбовців (саме керівний склад), бо якщо ми хочемо інвестицій, то не будуть інвестори на будь-яку зустріч приводити із собою перекладачів. І дуже важливо, що це для того, щоб максимальна кількість українців мала змогу вивчити англійську", - зазначила Кравчук.

Вона додала: "Наприклад, з 1 вересня 2026 року в кожному дитячому садку кожна дитина матиме можливість вивчати англійську мову. Очевидно, що необхідний рівень буде В2. Можливо, вищий рівень потрібен буде для керівників державних підприємств, держсекретарів".