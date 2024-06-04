Державне бюро розслідувань проводить обшуки в приміщеннях Київської міської державної адміністрації та у заступника Віталія Кличка Костянтина Усова. Про це повідомляє "Українська правда"з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Слідчі дії стосуються фактів систематичного вимагання посадовцем неправомірної винагороди у одного зі столичних перевізників. Обшуки проходять у профільному департаменті, на підприємстві та у Усова.

Костянтин Усов у 2021 році був призначений заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень, опікувався транспортом столиці.

У липні 2022 року в розпал повномасштабної війни Усов на рік поїхав на навчання до Гарвардського університету в США. Свій закордонний вояж під час російського вторгнення Костянтин виправдав тим, що "аплікація подавалася у 2021 році і наразі ситуація у Києві дозволяє поїхати за кордон".

У жовтні 2023 року Усов повернувся в Україну.