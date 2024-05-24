Державне бюро розслідувань звинувачує 28 командирів в тому, що російські війська захопили десять селищ Харківської області.

За даними судового реєстру, територіальне управління ДБР у Полтаві вилучає низку таємних військових документів у рамках кримінального провадження, відкритого за фактами прориву росіянами державного кордону на Харківщині.

За даними досудового розслідування, 10 травня 2024 року в районі населених пунктів Стрілеча, Красне, Борисівка, Пильне Харківського району та Гатищі Чугуївської області, а також інших населених пунктів Харківської області (вздовж лінії держкордону України з рф) під час штурмових дій армії рф мали місце факти залишення бойових позицій підрозділами ЗСУ.

Відступали підрозділи чисельністю в одну роту, які входили до складу першого ешелону оборони. Через втечу бійців з "передка" наступ ворога довелося відбивати силами другого ешелону оборони.

За версією слідства, командування 125 бригади та підпорядковані їй підрозділи, у тому числі 415 окремий стрілецький батальйон, 23 механізована бригада, 172 окремий стрілецький батальйон нібито не організували належним чином оборону позицій на кордоні Харківщини та росії, що призвело до втрати військової техніки та особового складу.

Загалом у справах фігурує прізвища 28 військовослужбовців (командувач оперативно-тактичного угруповання, командир бригади, командири батальйонів, командири рот, начальник відділення розвідки штабу), причетність яких до втечі з позицій перевіряє ДБР.

За даними аналітичного ресурсу DeepState, командира 125 ОБрТрО зняди з посади, на черзі чи вже управління бригади.

Ми писали , що вони допустили помилок, ігноруючи повідомлення про накопичення особового складу ворога спочатку в сірій зоні, потім вже в прикордонних селах. Це власне призвело до часткового успіху ворога.

24 травня Генштаб повідомив, що українські війська зупинили росіян на півночі Харківської області. ЗСУ завдають вогневого ураження ворожим силам.