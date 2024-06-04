Президент України Володимир Зеленський повернувся до Києва після закордонних візитів й одразу провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, "щоб отримати всі оновлення щодо змін на полі бою". Про це глава держави повідомив у соцмережах.

"Після повернення до Києва найперше провів Ставку, щоб отримати всі оновлення щодо змін на полі бою. Заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках.

Найбільше боїв та найтяжче атаки на Донеччині. Фактично основний напрямок російських ударів. Звичайно, ситуацію на півдні, на Харківщині, у районах прикордоння Сумської та Чернігівської областей ми теж сьогодні розглянули.

Друге. Доповідь урядовців щодо енергетики та можливостей захисту й відновлення. Кожен день і на всіх рівнях цьому має бути приділена не просто максимальна, а тотальна увага всіх відповідальних посадовців.

Були доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна: боротьба з російськими "орланами", "ланцетами" й іншими дронами та розвиток власних технологій БпЛА та РЕБ. Ми також визначили пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО.

На цій війні - і саме нашими воїнами - було доведено, що дрони здатні давати перевагу й повертати ініціативу. У час, коли ми очікували постачання артилерії від наших партнерів, FPV-дрони фактично вберегли фронт. Наші далекобійні дрони довели, що Україна здатна обмежувати внутрішню силу держави-терориста. Маємо це продовжувати.

Начальник Генштабу Анатолій Баргилевич доповів про стан підготовки, комплектування озброєнням та особовим складом бригад і резервів. Голови Харківської, Сумської та Чернігівської військових адміністрацій - про подальше зведення фортифікацій, захист важливих об’єктів, зокрема генерації, та поточний стан забезпечення людей світлом", - повідомив Зеленський.