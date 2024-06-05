Європейський банк реконструкції й розвитку акумулює 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору України, що потерпає від російських атак. Відповідний меморандум підписали у Києві прем'єр-міністр Денис Шмигаль та президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо. Про це глава уряду повідомив у соцмережах.

Кошти підуть державним енергетичним компаніям на відновлення генеруючих потужностей та інфраструктури, а також на будівництво нової децентралізованої генерації.

Ця підтримка допоможе в реалізації нашої мети забезпечити стабільне та безперебійне електропостачання на всю територію України.



Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії ЄБРР надав Україні 4 млрд євро фінансування. Дякую партнерам та особисто Оділь Рено-Бассо за внесок у нашу стійкість.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії ЄБРР надав Україні 4 млрд євро фінансування.

Нагадаємо, ЄБРР прогнозує уповільнення зростання економіки України у 2024 році.