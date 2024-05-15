Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) прогнозує, що економіка України зросте на 3,0% у 2024 році. Цей показник нижчий за 5,3% зростання ВВП у 2023 році.

Про це повідомляється у прогнозі ЄБРР.

Як зазначається в публікації, в Україні у 2023 році зростання економіки було забезпечене не лише рекордним урожаєм, а й збільшенням видатків на оборону, що підтримало внутрішній попит, тоді як чистий експорт продовжував знижуватися. Інші підтримуючі фактори включали успіх української влади у відновленні електропостачання після російських атак на громадянську інфраструктуру минулої зими, а також стійкість та адаптованість українського бізнесу.

За даними ЄБРР, своєчасне зовнішнє фінансування у 2023 році стало ще одним стабілізуючим фактором, допомагаючи зменшити інфляцію до цільового рівня близько 5%. Зокрема, діяла програма розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду на суму 15,6 млрд доларів а. Україна отримала 42,5 млрд доларів США від донорів та міжнародних організацій, включаючи гранти на суму 12 млрд доларів. Це підняло офіційні валютні резерви до рекордного рівня, оскільки державний борг зріс майже до 90% ВВП.

"Однак у 2024 році перспектива затяжної війни на виснаження та поновлення сумнівів щодо зовнішнього фінансування цього року, які зберігалися протягом кількох місяців, перш ніж були вирішені, породили нові проблеми. Обмежений внутрішній попит, нестача робочої сили та недостатні інвестиції також входять у кількість факторів, які, ймовірно, обмежуватимуть перспективи зростання", - йдеться у публікації.

Позитивним моментом є те, що було відкрито новий український експортний коридор через Чорне море вздовж берегової лінії, що усунуло деяку невизначеність воєнного часу щодо безпеки використання Чорного моря для експорту сільськогосподарської продукції та інших товарів, таких як метали та руди, зазначають у ЄБРР.

Після повільного старту використання цього коридору почало зростати, стимулюючи не тільки сільське господарство, але також металургійну та гірничодобувну промисловість, які за останні два роки опинилися серед найбільш постраждалих галузей.

"Відновлення експорту та збільшення внутрішнього військового виробництва, ймовірно, забезпечать економічне зростання на 3% у 2024 році, яке прискориться до 6% у 2025 році. Проте ризики залишаються високими, зокрема, пов'язані з руйнуванням портової та електроенергетичної інфраструктури", - йдеться у прогноз.