Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалив виділення допомоги Україні у розмірі до 3 млрд євро на 2022-2023 роки. Про це його голова Оділь Рено-Бассо заявила президенту України Володимиру Зеленському на зустрічі у Києві, повідомляє пресслужба ЄБРР.

Я хотіла зустрітися з президентом Зеленським, щоб особисто висловити йому нашу солідарність та підтримку України. Він не залишив у мене сумнівів щодо масштабу необхідної підтримки, і ЄБРР налаштований зробити все, щоб виконати свою частину завдання.

З початку російського збройного вторгнення 24 лютого, ЄБРР виділив на підтримку української економіки понад 1 млрд євро.

Основне завдання банку - підтримка "реальної" економіки - енергетичної та продовольчої безпеки, відновлення залізничних колій, інфраструктура та підтримка фармацевтичної промисловості.

Тривають переговори про збільшення фінансування термінового ремонту електромереж та підтримку муніципальної влади Києва, Львова та Дніпра. Інвестиції ЄБРР підтримуються донорами або поручителями з країн, включаючи США та інші країни ЄС та G7. Нещодавно Норвегія виділила на підтримку 200 млн євро.

У червні ЄБРР оголосив про надання кредиту "Нафтогазу" у розмірі 300 млн євро для підвищення енергетичної безпеки України.