Катастрофа планетарного масштабу. Рік тому російські війська підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Масштаби трагедії - колосальні. Під воду пішла сотня населених пунктів. А сусідні області - Кривий Ріг та Нікопольщина, які брали воду з водосховища, залишилися без централізованого водопостачання. Яка ціна руйнування Каховської ГЕС? Про наслідки, спогади й сподівання людей - дивіться у наступному матеріалі.

Каховське водосховище - одне з найбільших у Дніпровському каскаді. Наповнювали його впродовж 3 років - із 1955 по 58 роки. Та російська армія зруйнувала його впродовж кількох днів, підірвавши греблю каховської ГЕС у ніч проти 6 червня 2023 року.

Це вже історичні кадри - через зруйновану дамбу стрімко падає вода, приблизно по 15 сантиметрів за годину.

Якщо жителі Дніпропетровщини ставали свідками обміління Каховського водосховища, то Херсонщина потерпала від затоплення. Будинки по дахи опинилися у водяному полоні. Під звуки ворожої артилерії розпочалась екстрена евакуація людей і тварин.

Мої собаки, холодно вам.

Володимир Зеленський - Президент України:

російські війська зараз обстрілюють території, де проходить евакуація. Очевидно, що це саме росія зацікавлена в катастрофі.

російська армія спричинила катастрофу в екосистемі та гуманітарну - у частині населених пунктів Херсонщини, Миколаївщини, Запоріжжя та Дніпропетровщини.

Євген Євтушенко - начальник Нікопольської районної військової адміністрації:

Люди попередженні, багато хто з вас вже зробили запаси води і технічної, і питної, хто не зробив, прошу Вас це зробити.

Лише у Нікопольському районі 200 тисяч жителів залишилися без води. Технічну і питну людям почали привозити чи не з усієї України. Доправляли бочками, цистернами - автошляхами й залізницею. У місцях видачі води шикувалися черги.

Підзапаслися, ну, на скільки? Може, дня на 4 вистачить. У нас маленька дитина 10 місяців. І покупати, і їсти готовити, то питної, звісно, мало.

Євген Євтушенко - начальник Нікопольської районної військової адміністрації:

Кількість води, яка була привезена, вона обчислюється реально мільйонами кубометрів. Пункти видачі, черги. Все було.

У червні 2023 розпочалося будівництво магістрального водогону. Водночас громади вирішили бурити свердловини, а у селах розчищали старі колодязі.

Сергій, житель Марганецької громади:

Тут колодязь був ще сто років тому. Ферму поїли.

Галина, жителька Марганецької громади:

Забезпечені водою повністю. І тут же немає черги. Немає чи привезуть, чи не привезуть. Вона в нас завжди є.

Питну воду привозять до Нікопольщини й досі.

Ольга - представниця пункту видачі води:

Раніше було в нас 5 кубів води, а в останній час стали привозити 2,5 куба і раніше людям більше хватало.

Але потреба у людей не зменшується, розповідає Ольга. Є і черги.

Ольга - представниця пункту видачі води:

Дуже велика черга, ну, сьогодні людям всім хватило і трошки навіть залишилося. А так, буває, пів на одинадцяту, а води вже немає. Ну, люди, знаєте, в паніці.

Нікопольці Каховське водосховище називали морем, тепер воно перетворилося на степ.

Ми бачимо з вами Великий Луг - це те, як виглядало Каховське водосховище. До того, як воно стало Каховським водосховищем. Наразі воно приблизно повернулося в ту картину і ті річища, які й були до затоплення.

Такі зелені пейзажі не надихають очільника Нікопольського району. Якщо проблему із водопостачанням вирішать, коли завершать спорудження магістрального водогону, то питання зрошення полів - досі стоїть гостро для аграріїв. Тому без "каховського моря" району буде сутужно й надалі.

Євген Євтушенко - начальник Нікопольської районної військової адміністрації:

Як використовувати цю територію? Залежить від того, як Україна бачить себе у майбутньому. Якщо ми хочемо і далі залишатися і рухатися в бік індустріальної країни, де розвинене сільське господарство, то ми повинні знову отримати джерело наповнення, звідки наші аграрії зможуть отримати воду для зрошення. Наразі такого зрошення немає.

Без Каховського водосховища зберігається і техногенна небезпека.

Євген Євтушенко - начальник Нікопольської районної військової адміністрації:

Це техногенна небезпека, тому що наша ЗАЕС залишилася без охолодження нормального. Це добре, що вона знаходилась і знаходиться в холодному простої, бо всі ці ігри росіян навколо мирного атому вони провокують на те, щоб атом став не мирним і такий ризик є. І дуже добре було, якби і МАГАТЕ, і міжнародна спільнота звертали б на це більше уваги.

Ще торік урядовці говорили про можливе повернення водосховища і презентували приблизні плани. Цьогоріч про це ані слова.

Євген Євтушенко - начальник Нікопольської районної військової адміністрації: