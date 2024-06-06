Рік підриву Каховської ГЕС: як живуть люди без питної води [ Редагувати ]
Катастрофа планетарного масштабу. Рік тому російські війська підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Масштаби трагедії - колосальні. Під воду пішла сотня населених пунктів. А сусідні області - Кривий Ріг та Нікопольщина, які брали воду з водосховища, залишилися без централізованого водопостачання. Яка ціна руйнування Каховської ГЕС? Про наслідки, спогади й сподівання людей - дивіться у наступному матеріалі.
Каховське водосховище - одне з найбільших у Дніпровському каскаді. Наповнювали його впродовж 3 років - із 1955 по 58 роки. Та російська армія зруйнувала його впродовж кількох днів, підірвавши греблю каховської ГЕС у ніч проти 6 червня 2023 року.
Це вже історичні кадри - через зруйновану дамбу стрімко падає вода, приблизно по 15 сантиметрів за годину.
Якщо жителі Дніпропетровщини ставали свідками обміління Каховського водосховища, то Херсонщина потерпала від затоплення. Будинки по дахи опинилися у водяному полоні. Під звуки ворожої артилерії розпочалась екстрена евакуація людей і тварин.
Мої собаки, холодно вам.
Володимир Зеленський - Президент України:
російські війська зараз обстрілюють території, де проходить евакуація. Очевидно, що це саме росія зацікавлена в катастрофі.
російська армія спричинила катастрофу в екосистемі та гуманітарну - у частині населених пунктів Херсонщини, Миколаївщини, Запоріжжя та Дніпропетровщини.
Євген Євтушенко - начальник Нікопольської районної військової адміністрації:
Люди попередженні, багато хто з вас вже зробили запаси води і технічної, і питної, хто не зробив, прошу Вас це зробити.
Лише у Нікопольському районі 200 тисяч жителів залишилися без води. Технічну і питну людям почали привозити чи не з усієї України. Доправляли бочками, цистернами - автошляхами й залізницею. У місцях видачі води шикувалися черги.
Підзапаслися, ну, на скільки? Може, дня на 4 вистачить. У нас маленька дитина 10 місяців. І покупати, і їсти готовити, то питної, звісно, мало.
Євген Євтушенко - начальник Нікопольської районної військової адміністрації:
Кількість води, яка була привезена, вона обчислюється реально мільйонами кубометрів. Пункти видачі, черги. Все було.
У червні 2023 розпочалося будівництво магістрального водогону. Водночас громади вирішили бурити свердловини, а у селах розчищали старі колодязі.
Сергій, житель Марганецької громади:
Тут колодязь був ще сто років тому. Ферму поїли.
Галина, жителька Марганецької громади:
Забезпечені водою повністю. І тут же немає черги. Немає чи привезуть, чи не привезуть. Вона в нас завжди є.
Питну воду привозять до Нікопольщини й досі.
Ольга - представниця пункту видачі води:
Раніше було в нас 5 кубів води, а в останній час стали привозити 2,5 куба і раніше людям більше хватало.
Але потреба у людей не зменшується, розповідає Ольга. Є і черги.
Ольга - представниця пункту видачі води:
Дуже велика черга, ну, сьогодні людям всім хватило і трошки навіть залишилося. А так, буває, пів на одинадцяту, а води вже немає. Ну, люди, знаєте, в паніці.
Нікопольці Каховське водосховище називали морем, тепер воно перетворилося на степ.
Ми бачимо з вами Великий Луг - це те, як виглядало Каховське водосховище. До того, як воно стало Каховським водосховищем. Наразі воно приблизно повернулося в ту картину і ті річища, які й були до затоплення.
Такі зелені пейзажі не надихають очільника Нікопольського району. Якщо проблему із водопостачанням вирішать, коли завершать спорудження магістрального водогону, то питання зрошення полів - досі стоїть гостро для аграріїв. Тому без "каховського моря" району буде сутужно й надалі.
Євген Євтушенко - начальник Нікопольської районної військової адміністрації:
Як використовувати цю територію? Залежить від того, як Україна бачить себе у майбутньому. Якщо ми хочемо і далі залишатися і рухатися в бік індустріальної країни, де розвинене сільське господарство, то ми повинні знову отримати джерело наповнення, звідки наші аграрії зможуть отримати воду для зрошення. Наразі такого зрошення немає.
Без Каховського водосховища зберігається і техногенна небезпека.
Євген Євтушенко - начальник Нікопольської районної військової адміністрації:
Це техногенна небезпека, тому що наша ЗАЕС залишилася без охолодження нормального. Це добре, що вона знаходилась і знаходиться в холодному простої, бо всі ці ігри росіян навколо мирного атому вони провокують на те, щоб атом став не мирним і такий ризик є. І дуже добре було, якби і МАГАТЕ, і міжнародна спільнота звертали б на це більше уваги.
Ще торік урядовці говорили про можливе повернення водосховища і презентували приблизні плани. Цьогоріч про це ані слова.
Євген Євтушенко - начальник Нікопольської районної військової адміністрації:
На мою думку, якщо ми хочемо сучасну модернізовану країну, вона повинна повернутися до формату водосховища. Можливо, не такого масштабу, але воно потрібне. Якщо ми перетворимось в туристичну країну, де будуть тільки якісь туристичні принади, то так Великий Луг, напевно, логічний, але багато людей тоді втратить роботу і втратить джерело до існування.
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