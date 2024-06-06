Підтримка ВПО. Якщо на початку війни її було дуже багато, то на сьогодні кількість благодійних і волонтерських організацій стала врази менше. Серед тих, хто безперервно продовжує допомагати переселенцям, волонтери міжнародної організації "Спільнота святого Егідія". Вони систематично кілька разів на тиждень приймають тисячі внутрішньо переміщених осіб в кількох містах України. Яку допомогу видають? І чи багато по неї звертається?

У цей волонтерський центр допомоги для ВПО пані Ольга навідується раз на місяць. Жінка з Херсона. В Івано-Франківську живе вже понад два роки. Її син нещодавно пішов служити в ЗСУ, невістка тимчасово повернулася додому. А сама пані Ольга з двома онуками залишилася на Прикарпатті.

Ольга, переселенка з Херсона:

Звичайно важко, тому що ми винаймаємо квартиру, це більше, ніж моя пенсія одна, і тому якби не діти, то звичайно б не вижили, ну, і допомогу таких, як ця організація. Раз на місяць тобі дають те, що тобі хватає на місяць на одну людину прожити.

Волонтерка несе продукти й віддає жінці продуктовий набір, віддає жінці ВПО, яка все спаковує у свою сумку.

Без допомоги волонтерів було б скрутно і подружжю пенсіонерів зі Слов'янська. Допомога, яку отримують як ВПО, йде на оплату оренди квартири та комірного.

Алла Вовк, переселенка зі Слов'янська:

Важкувато, будемо так говорити. І завжди така доречна допомога. Дуже велика економія, дуже важливі речі нам дають. Те, що необхідно: їжа, одяг видають.

Центр працює в Івано-Франківську від початку повномасштабної війни. Організували його волонтери "Спільноти святого Егідія". Продукти та одяг тут видають двічі на тиждень.

От продуктовий набір: є і овочі, і м'ясо, і макарони, і томати, і сочевиця. Також люди отримують цукор, олію, печиво, також різні види макаронів.

Із собою потрібно мати паспорт, довідку переселенця та ідентифікаційний код. Щоб уникнути черг - створили попередній запис через месенджер.

Іван Харук, координатор волонтерської спільноти в Івано-Франківську:

Оскільки допомоги стає все менше, до Франківська приїжджають люди за допомогою, зареєструвавшись, з інших районів області.

Одна людина може отримати допомогу для себе і ще двох членів сім'ї, кажуть представники спільноти. Протягом місяця центр відвідує до півтори тисячі людей.

Іван Харук, координатор спільноти волонтерської спільноти в Івано-Франківську:

Зараз переселенці не отримують допомоги від держави як це було раніше, і відповідно для них це дуже важливо, бо вони можуть економити.

З-поміж переселенців багато самотніх людей, які приходять в центр ще й просто поспілкуватися.

Євген Савватєєв, учасник волонтерської спільноти в Івано-Франківську:

Для них це важливо, і з матеріальної точки зору, тому що вони отримують продукти, і з психологічної, тому що є гарантія того, що є якась опора, якась допомога є, якесь місце, яке працює і не закривається.

Наразі такі центри працюють в трьох містах, окрім Франківська, ще у Львові та Києві.