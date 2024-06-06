Росіяни продовжують наступати по всій лінії фронту в Україні, цього разу окупанти почали застосовувати авіацію.

За даними Генштабу, з початку доби загальна кількість ворожих атак по всій протяжності фронту зросла до 69. Наразі ворог продовжує застосовувати авіацію та атакувати на кількох напрямках. Українські захисники тримають оборону.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку протягом дня ворог застосував уже 20 КАБів з території РФ, зокрема з районів Бєлгорода та Шебекіно Бєлгородської області. Під бомбардування попали райони Вовчанська, Нескучного та Білого Колодязя. Штурмових дій ворога наразі не відмічено.

На Куп’янському напрямку ворог застосував некеровані авіаційні ракети в районі Стельмахівки, тривають бойові дії в районі М’ясожарівки.



На Лиманському напрямку за попередньою інформацією ворог за сьогодні втратив вбитими та пораненими 55 осіб. Українські захисники пошкодили по одній одиниці автотранспорту та ББМ. Загалом ворог намагався атакувати на напрямку дев’ять разів.

На Сіверському напрямку зросла активність ворога в районі Верхньокам’янського. Наразі протягом дня тут мали місце чотири боєзіткнення.

На Покровському напрямку наразі тривають вісім боїв, зокрема в районі Прогресу. Напрямок залишається одним з найгарячіших. Також ворог застосовує авіацію. Ворожими КАБами атаковані за сьогодні Новоселівка Перша, Прогрес, Карлівка. На Курахівському напрямку бомбардування зазнала Костянтинівка.



На Времівському напрямку ворог помітно активізувався - тривають бої в районах Урожайного та Старомайорського. Загальна кількість атак ворога за добу зросла до дев’яти.

По одній новій спробі ворога атакувати побільшало на Оріхівському та Придніпровському напрямках.