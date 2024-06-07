У Повітряних силах висловилися про передачу Україні Mirage 2000 [ Редагувати ]
Французькі багатоцільові літаки Mirage 2000, які отримає Україна, є ефективними, але зараз у пріоритеті постачання американських F-16.
Про це повідомив спікер Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що Повітряні сили поки не можуть коментувати заяву президента Франції Еммануеля Макрона про передачу українським захисникам Mirage 2000.
"Ми використовуємо сили та засоби, які у нас є. Однак зараз ми розраховуємо, звичайно, на F-16, це наш основний літак, який незабаром прибуде до України та зможе ефективно виконувати бойові завдання", - наголосив спікер Повітряних сил.
Євлаш додав, що в Україні не виключають постачання і інших винищувачів у майбутньому.
"Як і всі сучасні літаки, Mirage 2000 може виконувати ефективно поставлені бойові завдання. Це можуть бути повітряні і наземні удари. Літак досить сучасний, проте F-16 залишається пріоритетом", - уточнив він.
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