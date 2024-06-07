Кабінет міністрів України підтримав постанову про можливість бронювання військовозобов'язаних через державний застосунок "Дія". Про це повідомив глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зараз, щоб забронювати співробітника, потрібно подавати заяви в паперовому вигляді, збирати підписи та тижнями чекати на результат. Дія це змінить. Процес буде швидким, прозорим і без людського фактору, а результат - за годину.

На першому етапі забронювати своїх співробітників онлайн зможуть критично важливі підприємства та компанії, які працюють на потреби Сил оборони.

Якщо бізнес чи державний орган має право на бронювання, керівник через портал "Дія" подасть списки працівників та засвідчить електронним підписом заяву.

Далі "Дія" автоматично перевірить по реєстрах, чи справді людина працевлаштована офіційно і чи є про неї дані в Оберегу. Якщо все ок, працівника заброньовано. Весь процес триватиме годину.

Керівник отримає відповідь про бронювання працівника в кабінеті на порталі "Дія", а в людини оновиться про це інформація в Резерв+. Якщо вона хоче отримати паперове підтвердження, то така можливість також буде. І обидва формати однаково чинні.

Якщо в бронюванні відмовили, керівник також отримає відповідь у кабінеті на порталі "Дія".

Орієнтовно послугу запустять на початку липня.

Нагадаємо, уряд має затвердити постанову про бронювання працівників ДСНС та поліцейських.