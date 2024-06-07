Збірна України з футболу поступилася Польщі у другому товариському матчі перед чемпіонатом Європи. Зустріч у Варшаві завершилася з рахунком 3:1 на користь господарів.

Тренерський штаб Сергія Реброва поставив на ворота Георгій Бущан, до основи після травми повернувся Віталій Миколенко, а якості нападника виступав Артем Довбик.

Всі чотири голи були забиті у першому таймі (1:3). Вже до 16-ї хвилини матчу Польща вела з перевагою у два голи. Голи забили Себастьян Валукевич і Пйотр Зелінські. Третій гол забив натуралізований українець Тарас Романчук.

До перерви українці забили гол престижу, відзначився Артем Довбик, який забив ударом з-за меж штрафного майданчика після асисту Георгія Судакова - 1:3.

Польща - Україна 3:1

Голи: Валукевич, 11, Зелінські, 16, Романчук, 30 - Довбик, 31

Останній підготовчий поєдинок перед стартом Євро-2024 Україна проведе проти Молдови у вівторок, 11 червня. Початок гри - о 18:00.

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