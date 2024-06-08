Олімпійська збірна України здобула впевнену перемогу над Панамою в третьому турі міжнародного товариського турніру імені Моріса Ревелло, завершивши матч з рахунком 2:0.

Про це повідомляє "Чемпіон".

Вже на першій хвилині Назар Волошин мав шанс відкрити рахунок, але влучив у стійку. Україна продовжувала домінувати, і їхня перевага втілилася у два голи в середині другого тайму.

Спочатку Волошин на 62-й хвилині забив з другої спроби, а пізніше Єгор Ярмолюк, скориставшись помилкою голкіпера, подвоїв перевагу.

Наприкінці матчу Панама мала шанс скоротити відставання, коли Пердомо майже опинився сам-на-сам з Нещеретом, але Максим Брагару вчасно перервав атаку, не давши забити.