Олімпійська збірна України обіграла Панаму [ Редагувати ]
Олімпійська збірна України здобула впевнену перемогу над Панамою в третьому турі міжнародного товариського турніру імені Моріса Ревелло, завершивши матч з рахунком 2:0.
Про це повідомляє "Чемпіон".
Вже на першій хвилині Назар Волошин мав шанс відкрити рахунок, але влучив у стійку. Україна продовжувала домінувати, і їхня перевага втілилася у два голи в середині другого тайму.
Спочатку Волошин на 62-й хвилині забив з другої спроби, а пізніше Єгор Ярмолюк, скориставшись помилкою голкіпера, подвоїв перевагу.
Наприкінці матчу Панама мала шанс скоротити відставання, коли Пердомо майже опинився сам-на-сам з Нещеретом, але Максим Брагару вчасно перервав атаку, не давши забити.
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