До 90% українських полонених у рф піддаються фізичним і моральним тортурам [ Редагувати ]
До 90% українських полонених у росії страждають від різного роду катувань, нелюдського ставлення і насильства.
Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.
Такі дані визначено згідно свідчень звільнених із рф військовополонених, озвучених в неофіційних розмовах.
"Перший так званий скринінг – неофіційна розмова з військовополоненими, які зараз повертаються, – свідчить, що до 90% наших людей страждають від різного роду катувань, нелюдського ставлення, фізичного, зокрема сексуального, і ментального насильства", – повідомив Андрій Костін під час воркшопу для медіа щодо міжнародного права збройних конфліктів і притягнення Росії до відповідальності за міжнародні злочини.
Він додав, що російська система стосується тих, хто опиняється в руках рф.
"Система, яку створила Росія, – це система катувань і нелюдського поводження стосовно тих, хто опиняється в їхніх руках – на окупованих територіях або на територіях РФ", - сказав Костін.
по темі
Українські захисники утримують під своїм контролем більшу частину Вовчанська. Вони намагаються витісняти ворога з міста та просуватися вперед
Росіяни, які зазнають значних втрат на Харківському напрямку, поповнюють їх, перекидаючи війська з Херсонської області
8 червня у лікарні померла жінка, яка постраждала під час обстрілу приватного будинку у Полтавській області днем раніше
В Україні різко зросла кількість жертв серед мирного населення за останній місяць. Причиною цього став наступ рф у Харківській області та обстріли цього регіону
Французькі багатоцільові літаки Mirage 2000, які отримає Україна, є ефективними, але зараз у пріоритеті постачання американських F-16
29 цивільних українських медійників заґратовані росією. Як напрацювати механізм повернення незаконно викрадених людей, якщо кремль нівелював усі норми міжнародного права? Як протистояти російським сфальшованим вирокам? Чи зможе Україна звільнити наших колег у дипломатичний спосіб? Про все це - у матеріалі Ярини Марків.