За тиждень рф втратила в Україні понад 8 тисяч військових та корабель [ Редагувати ]
За тиждень з 2 по 9 червня росія втратила в Україні понад 8 тисяч військових. Крім того, ЗСУ знищили корабель окупантів.
Про це повідомляє командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк в Telegram.
Загальні бойові втрати противника на 02-09.06 орієнтовно склали:
- особового складу 8700 осіб ліквідовано,
- танків - 104 од.,
- бойових броньованих машин - 151 од.,
- артилерійських систем - 360 од.,
- РСЗВ - 8 од.,
- засобів ППО - 15 од,
- корабель - 1 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 283,
- крилатих ракет - 9,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 470 од,
- спеціальної техніки - 58.
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