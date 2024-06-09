За тиждень з 2 по 9 червня росія втратила в Україні понад 8 тисяч військових. Крім того, ЗСУ знищили корабель окупантів.

Про це повідомляє командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк в Telegram.

Загальні бойові втрати противника на 02-09.06 орієнтовно склали: