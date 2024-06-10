Фон дер Ляйєн хоче мати в Європарламенті "центр" з проєвропейських і проукраїнських партій [ Редагувати ]
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила про намір Європейської народної партії (ЄНП) формувати в оновленому Європейському парламенті після виборів "центр" з політсилами, що мають, зокрема, проєвропейську та проукраїнську позиції.
Виступаючи перед журналістами в Європейському парламенті під час оголошення результатів виборів до ЄП вона зазначила, що сьогодні "хороший день для Європейської народної партії".
Так, згідно з останніми даними екзитполів, ЄНП збирається отримати 189 місць у Європейському парламенті, за нею йдуть Соціалісти та демократи зі 135 і політсила "Відновити Європу" з 83 місцями.
Разом з тим група європейських консерваторів і реформістів, до якої входять такі партії, як "Італійські брати" Джорджії Мелоні, за прогнозами, можуть отримати 72 місця, а ультраправа "Ідентичність і демократія" - 58.
"Ми виграли європейські вибори. Ці вибори дали нам два меседжі", - сказала фон дер Ляйєн.
За її словами, по-перше, у центрі залишається більшість "для сильної Європи, а це вкрай важливо для стабільності".
"Іншими словами, центр тримається. Але це також правда, що крайні ліві та праві отримали підтримку, і тому результат пов'язаний з великою відповідальністю для партій центру", - висловилася фон дер Ляйєн.
Вона додала, що хоче продовжувати працювати "з тими, хто проєвропейський, проукраїнський", та підтримує "проверховенство права".
Також фон дер Ляйєн заявила, що зараз "світ навколо нас перебуває в сум'ятті".
"Сили ззовні та зсередини намагаються дестабілізувати наші суспільства та намагаються послабити Європу. Ми ніколи цього не допустимо. Ці результати виборів показують, що більшість європейців хочуть сильної Європи", - наголосила вона.
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