Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила про намір Європейської народної партії (ЄНП) формувати в оновленому Європейському парламенті після виборів "центр" з політсилами, що мають, зокрема, проєвропейську та проукраїнську позиції.

Виступаючи перед журналістами в Європейському парламенті під час оголошення результатів виборів до ЄП вона зазначила, що сьогодні "хороший день для Європейської народної партії".

Так, згідно з останніми даними екзитполів, ЄНП збирається отримати 189 місць у Європейському парламенті, за нею йдуть Соціалісти та демократи зі 135 і політсила "Відновити Європу" з 83 місцями.

Разом з тим група європейських консерваторів і реформістів, до якої входять такі партії, як "Італійські брати" Джорджії Мелоні, за прогнозами, можуть отримати 72 місця, а ультраправа "Ідентичність і демократія" - 58.

"Ми виграли європейські вибори. Ці вибори дали нам два меседжі", - сказала фон дер Ляйєн.

За її словами, по-перше, у центрі залишається більшість "для сильної Європи, а це вкрай важливо для стабільності".

"Іншими словами, центр тримається. Але це також правда, що крайні ліві та праві отримали підтримку, і тому результат пов'язаний з великою відповідальністю для партій центру", - висловилася фон дер Ляйєн.

Вона додала, що хоче продовжувати працювати "з тими, хто проєвропейський, проукраїнський", та підтримує "проверховенство права".

Також фон дер Ляйєн заявила, що зараз "світ навколо нас перебуває в сум'ятті".

"Сили ззовні та зсередини намагаються дестабілізувати наші суспільства та намагаються послабити Європу. Ми ніколи цього не допустимо. Ці результати виборів показують, що більшість європейців хочуть сильної Європи", - наголосила вона.