11 червня збірна України з футболу в межах підготовки до Євро-2024 зіграла товариський матч у Кишиневі проти команди Молдови.

"Синьо-жовті провели генеральну репетицію перед фінальним турніром, який розпочнеться для них 17-го числа. Раніше підопічні Сергія Реброва зіграли з Німеччиною (0:0) та Польщею (1:3), а тепер вирушили в гості до Молдови. Порівняно з минулою грою місце в стартовому складі нашої команди зберегли лише Миколенко й Судаков.

Уже на 2-й хвилині наша команда відкрила рахунок - Матвієнко вибив м’яч головою вперед, а Яремчук скористався помилкою візаві та влучно пробив під поперечину.

У середині першого тайму травми зазнав Миколенко, якого замінив Зінченко. На 43-й хвилині наші хлопці забили вдруге - класну комбінацію завершив Циганков після обіграшу із Судаковим.

У перерві Яремчука змінив Довбик, який невдовзі відправив м’яч у сітку після розрізного паса Судакова. Незабаром Райлян здійснив подвійний сейв після ударів Мудрика й Коноплі.

На 54-й хвилині Судаков у дотик обігрався з Довбиком і забив четвертий м’яч збірної України. Молдовани відповіли на це неточним ударом Стіне зі штрафного.

Надалі темп гри дещо впав, а під кінець зустрічі господарі пішли вперед. Так, на 76-й хвилині Постолакі змусив вступити в гру Луніна. Був момент у Клещенка, який після стандарту промахнувся з підбору, пізніше в площину пробив Каймаков. Уже в компенсований час Бабогло після кутового пробачив нашу команду. У підсумку маємо перемогу - 4:0.

Після гри Сергій Ребров повідомив, що Віталій Миколенко зазнав травми гомілкостопа в останньому товариському матчі збірної України проти Молдови.

Миколенко вже провели процедуру МРТ, і у середу йому проведуть ще один тест. Побачимо, що буде, але я почуваюся набагато спокійніше зараз, аніж коли він зазнав ушкодження.

Перший матч на Євро-2024 збірна України проведе проти Румунії, гра відбудеться у понеділок, 17 червня.

Нагадаємо, суперкомп'ютер назвав фаворитів Євро-2024 і спрогнозував долю збірної України.