Очікується, що ситуація з енергетичною системою в Україні буде більш складною наступного тижня. Такий прогноз пояснюється двома факторами. Про це повідомляє голова правління Національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю "Українській правді".

За його словами, наступного тижня в Україні не вдасться уникнути відключень світла для побутових споживачів у зв'язку із прогнозованим зростанням енергоспоживання через повернення спеки, а також внаслідок виведення в ремонт чергового енергоблока АЕС.

Це призведе до того, зазначає Кудрицький, що в цей період ситуація в українській енергосистемі "буде відчутно складнішою", ніж було цього тижня.

Ми будемо мати справу відзавтра вже зі зниженою потужністю на атомних електростанціях, як очікується. І в середині двадцятих чисел червня - ще будемо мати додатковий крок зниження потужності на АЕС.

Кудрицький уточнив, що це пов'язано "саме з ремонтною кампанією".

Раніше Кабмін дав задачу чиновникам зменшити споживання електроенергії.