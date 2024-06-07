Відмовляться від кондиціонерів: Кабмін дав задачу чиновникам зменшити споживання електроенергії [ Редагувати ]
Кабінет міністрів України доручив органам державної влади завдання зменшити споживання електроенергії.
Про це йдеться у відповідному рішенні, яке прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив під час засідання Кабміну 7 червня.
"Працюємо над тим, аби зменшити споживання. Починаємо з себе. Перед усіма органами державної влади поставлене завдання зменшити споживання електроенергії. Ухвалюємо сьогодні відповідне розпорядження Уряду", - розповів Шмигаль.
За його словами, міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території. Окрім того, аналогічні кроки було рекомендовано зробити правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам. Місцевій владі - обмежити вуличне освітлення.
"Бізнес закликаємо також обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності", - зауважив прем'єр.
Однак він розповів, що винятком буде використання кондиціонерів у лікарнях та на підприємствах, де кондиціонування повітря є частиною виробничого процесу.
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