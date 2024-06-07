Кабінет міністрів України доручив органам державної влади завдання зменшити споживання електроенергії.

Про це йдеться у відповідному рішенні, яке прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив під час засідання Кабміну 7 червня.

"Працюємо над тим, аби зменшити споживання. Починаємо з себе. Перед усіма органами державної влади поставлене завдання зменшити споживання електроенергії. Ухвалюємо сьогодні відповідне розпорядження Уряду", - розповів Шмигаль.

За його словами, міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території. Окрім того, аналогічні кроки було рекомендовано зробити правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам. Місцевій владі - обмежити вуличне освітлення.

"Бізнес закликаємо також обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності", - зауважив прем'єр.

Однак він розповів, що винятком буде використання кондиціонерів у лікарнях та на підприємствах, де кондиціонування повітря є частиною виробничого процесу.