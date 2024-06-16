Винищувачі F-16, які Силам оборони України передає уряд Данії, надійдуть найближчим часом.

Про це сказав президент Володимир Зеленський.

Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен на полях Глобального саміту миру у Швейцарії.

Вдячний Метте Фредеріксен за участь у Саміті миру та активне сприяння Данії в залученні країн глобального Півдня до реалізації формули миру. Під час зустрічі ми мали можливість обговорити перебіг підготовки до передачі данських літаків F-16, які надійдуть в Україну найближчим часом, — написав Зеленський.

Він зазначив, що сторони окремо говорили про затвердження переговорної рамки та початок перемовин про вступ України до ЄС вже у червні.