Данські F-16 будуть в Україні вже найближчим часом - Зеленський [ Редагувати ]
Винищувачі F-16, які Силам оборони України передає уряд Данії, надійдуть найближчим часом.
Про це сказав президент Володимир Зеленський.
Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен на полях Глобального саміту миру у Швейцарії.
Вдячний Метте Фредеріксен за участь у Саміті миру та активне сприяння Данії в залученні країн глобального Півдня до реалізації формули миру. Під час зустрічі ми мали можливість обговорити перебіг підготовки до передачі данських літаків F-16, які надійдуть в Україну найближчим часом, — написав Зеленський.
Він зазначив, що сторони окремо говорили про затвердження переговорної рамки та початок перемовин про вступ України до ЄС вже у червні.
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